Шевченковский районный суд Киева начнет рассматривать уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко (фракция «Народный фронт») 27 сентября.

Об этом говорится в распорядке дел суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 27 сентября в 16:00 коллегия судей в составе Лидии Щебуняевой, Елены Мелешак и Владимира Бугиля начнет рассматривать дело экс-депутата, обвиняемого в отмывании (легализации) доходов, полученных преступным путем.

Кроме Мартыненко, обвиняемыми также являются первый заместитель председателя Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома, заместитель гендиректора государственного концерна «Ядерное топливо» Владимир Богданец, генеральный директор государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» Александр Сорокин, исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) Руслан Журило и директор по управлению закупками Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Валерий Васильков.

Расследование фактов завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл. детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. 20 апреля Мартыненко сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

В ноябре 2017 процессуальный руководитель - прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры - принял решение об объединении двух указанных уголовных производств в одно. Сейчас в этом объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 5 находятся в розыске.

Мартыненко был народным депутатом с 1998 года, неоднократно возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, считался неформальным куратором госкомпании «Энергоатом».

В парламенте 8 созыва Мартыненко представлял партию «Народный фронт», но сложил мандат в конце 2015 года.