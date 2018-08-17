Анализируя скандал, который разразился в украинских медиа в связи со съемками художественного фильма об украинском поэте-диссиденте Василие Стусе, известный блогер Ольга Шарий обратила внимание на интересный факт. Согласно архивным документам, Стус отказался не только от адвоката Медведчука в 1980-м, так же он поступил и в 1972 году.

«Василий Стус действительно в свое время отказался от адвоката Медведчука. И это активно используют сейчас, рассказывают о том, что Стус на самом деле не хотел Медведчука. Но ведь Стуса арестовывали не только в 80-м году. Его арестовали еще и в 1972 году. И вот тогда Василий Стус, вы не поверите, отказался от своего адвоката, которого назвал «адвокатом-прокурором, ‒ открывает неприятную для многих украинских журналистов правду Шарий.

«Василий Стус как настоящий диссидент, как настоящий борец с советской властью не признавал адвокатов, которые ему предоставляла советская власть. И вообще говорил, что все советские адвокаты не могут его защищать и не могут быть независимыми», ‒ отмечает блогер.

О том, что роль советского адвоката была сугубо номинальной, хорошо известно всем. Об этом прямо говорит адвокат Илья Костин в программе, посвященной Стусу, на телеканале ZIK. «Роль адвокатов в то время в судебном процессе действительно, я согласен тут с Медведчуком, была минимальной», ‒ признает И. Костин. Но при этом заявляет, что Медведчук должен быть уничтожен: «…Должен быть уничтожен. Физически или не физически. Фильм ‒ одна из возможностей это сделать».

Шарий делает вывод, что и фильм о Стусе, и скандал вокруг него является политическим заказом и используется как инструмент против Медведчука.

В этой связи блогер обращает внимание на роль премьер-министра Гройсмана. «Владимир Гройсман подтверждает, что они все влияют на создание фильма. И они все влияют на то, как будет показан этот фильм», ‒ считает ОШарий.

Стоит отметить, что ранее известный украинский кинокритик Дарья Бадьер назвала вмешательство премьер-министра в процесс съемок цензурой. «Требование премьер-министра Гройсмана «сделать все возможное», чтобы историю о Стусе рассказали «честно и правдиво», тоже провоцирование к акту цензуры. Есть процедура, согласно которой фильм «Стус» снимается: продюсеры и режиссер представили проект на открытом конкурсе, получили необходимое количество баллов для получения финансирования, уменьшили свой бюджет согласно просьбе экспертной комиссии, снимают фильм. Если, согласно нормативным документам, изменения, внесенные в фильм, критичные и требуют дополнительной оценки экспертной комиссией, тогда комиссия должна быть собрана согласно нормам, а не потому, что этого захотел премьер-министр Украины», ‒ пишет кинокритик в своей статье на сайте «Левый берег».