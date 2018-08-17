Утром 16 августа патруль СММ в составе пяти сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях попал под обстрел на северо-восточной окраине н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка).

Об этом говорится в отчете миссии.

Это был один из двух патрулей СММ, патрулировавших по обе стороны от линии соприкосновения с целью способствования установлению режима прекращения огня и осуществления мониторинга его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонтных работ работниками КП «Компания «Вода Донбасса» на линии электропередачи, а также работ по техническому обслуживанию камеры СММ, установленной на контрольном пункте въезда-выезда в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка).

Три члена патруля миссии находились снаружи, а двое оставались в салонах автомобилей СММ. Вооруженный автоматом член вооруженных формирований и работник КП «Компания «Вода Донбасса» разговаривали с наблюдателями, в то время как два других вооруженных члена вооруженных формирований (также с автоматами) и два работника КП «Компания «Вода Донбасса» сидели в припаркованном неподалеку фургоне. В 09:14 три члена патруля СММ, находившиеся снаружи автомобилей, услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 500 метрах к северу, а затем еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах к юго-востоку, после чего последовали около 10 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 100–150 метров к северу и северо-западу. По оценке, в случае двух из этих 10 выстрелов пули пролетели над головами трех членов патруля Миссии, находившихся снаружи автомобилей.

«Члены патруля СММ незамедлительно сели в автомобили и покинули этот район, после чего благополучно вернулись на передовую патрульную базу в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка)», - говорится в сообщении.

Вооруженный мужчина и работник КП «Компания «Вода Донбасса» сели в фургон, на котором они уехали из этого района. О произошедшем СММ уведомила группу украинской стороны в Совместном центре контроля и координации и вооруженные формирования, а также обратилась с просьбой провести разбирательство по факту данного инцидента.