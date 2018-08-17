17 августа Министерство инфраструктуры Украины подписало новый контракт с Игорем Смелянским – он назначен генеральным директором ОАО «Укрпочта». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Спасибо за доверие нашему акционеру. Первые два года были посвящены фундаментальным изменениям, мы разрушали «совок» и закладывали новые основы, наводили порядок на базовом уровне. Теперь наша задача - реализовать огромный потенциал компании, понимая ее значение для страны», - заявил Смелянский.

Новый контракт заключен сроком на три года (до 30 июня 2021).

Напомним, Кабинет Министров 4 июля 2018 года согласился с предложением Мининфраструктуры назначить Смелянского гендиректором «Укрпочты».

Согласно одобренному протокольному решению, Мининфраструктуры в месячный срок обязано было обеспечить заключение контракта со Смелянским, предыдущий контракт с которым истек 2 июля.

12 июля генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский подал заявление об отставке.

Он заявил, что готов продлить контракт, если в нем будут соблюдаться следующие условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

Смелянский возглавил «Укрпочту» с 20 апреля 2016 года.