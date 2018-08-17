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Следователи киевской полиции задержали водителя такси, в ДТП с участием которого погибла женщина.

По данным пресс-службы столичного главка, авария произошла ночью на проспекте Леся Курбаса.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть столичной полиции вчера в 22:45. Следователи провели осмотр места происшествия, а также опросили возможных свидетелей и очевидцев.

В настоящее время установлено: 37-летний водитель автомобиля «Opel Astra», который двигался по проспекту Леся Курбаса со стороны улицы Академика Королева в направлении бульвара Вацлава Гавела, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста . В результате аварии пассажир – 41-летняя жительница Черниговской области – от полученных телесных повреждений скончалась в карете «скорой».

Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков, но, по предварительному заключению врача-нарколога, мужчина находился под воздействием наркотических средств. Следователи готовят ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов для проведения анализов.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливает механизм и причины ДТП.
ForUm

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