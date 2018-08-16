Нардепы Игорь Мосийчук (Радикальная партия) и Сергей Шахов («Наш край») подрались в прямом эфире телеканала Прямой.

Причиной скандала стало выражение Шахова о «гей-парадах», которое было адресовано Мосийчуку, передает 112 Украина.

«Я хочу обратиться к уважаемому своему товарищу и коллеге Сергею Шахову, Ви не употребляйте слова, которые Вам не подобает употреблять и не будьте полубеременным. Нельзя быть в оппозиции только к правительству и представлять АП. Вы выглядите очень смешно... Вы иногда здесь говорите не по теме», - заявил Мосийчук.

На что Шахов ответил нардепу: «По гей-парадам не ходите, пожалуйста, и будьте мужчиной».

После этого нардеп от Радикальной партии попросил Шахова извиниться и назвал его «базарной бабой». При этом Мосийчук отметил, что никогда не был на гей-параде.

Шахов в свою очередь назвал Мосийчука «больным человеком», а радикал заявил, что Шахов был «обнальщиком» у экс-президента Украины Виктора Януковича.

После этого Шахов толкнул Мосийчука, тот упал на пол. Поднимаясь, Мосийчук начал избивать Шахова тростью.