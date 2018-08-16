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В Киеве возле станции метро «Героев Днепра» вандалы испортили новые велосипеды с пункта проката Nextbike на следующий день после открытия. Соответствующие фото велосипедов свидетели опубликовали в Facebook.

«На Героев Днепра неизвестные уничтожили точку по прокату муниципальных велосипедов», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 15 августа в Киеве заработал прокат велосипедов Nextbike. Прокат велосипедов будет работать в тестовом режиме до декабря этого года. 

Стоить такой прокат будет 30 грн за полчаса, месячный абонемент – 199 грн при условии приобретения до 01.09.2018 (далее 399 грн/месяц). Сезонный прокат будет стоить – 599 грн при условии приобретения до 01.09.2018. (далее 899 грн). Сезон заканчивается 1 декабря 2018 года.
ForUm

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