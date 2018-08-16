Обсуждая в прямом эфире 112 Украина судьбу Олега Сенцова, политолог Петр Олещук прокомментировал заявление Ирины Геращенко о том, что Сенцову не обязательно обращаться с прошением о помиловании к Путину, поскольку в свое время Надежда Савченко лично не обращалась с таким прошением..

«Насколько мне известно, автором юридической схемы, которая касалась обмена Савченко, был тот, кто непосредственно принимал прямое участие в ее освобождении - это Виктор Медведчук», - подчеркнул Петр Олещук.

Но, добавил Петр Олещук, насколько ему известно, сейчас Виктор Медведчук не занимается разработкой юридической схемы по освобождению Сенцова. «Насколько я понимаю, сейчас он не принимает участия в этом вопросе», - подчеркнул политолог.

По мнению Олещука, неучастие Медведчука в деле Сенцова можно понять. «Украинские политики своими скандальными заявлениями только вредят переговорам о судьбе Олега Сенцова, — подчеркнул эксперт, комментируя агрессивные заявления, которые делает Ирина Геращенко, в адрес Кремля, от которого зависит освобождение режиссера.

«Думаю, что это связано с определенными скандалами, которые сейчас разворачиваются в Украине, возможно, с позицией самой России, со специфическим характером фигуры самого Сенцова. Сенцов - достаточно специфическая фигура для России, возможно, это также влияет», - резюмировал Олещук.