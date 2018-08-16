Крым планирует до конца осени восстановить паромное сообщение с Турцией. Об этом сообщил гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года турецкие власти приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

«Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами по началу работы прямой автопаромной линии Турция - Крым - Турция… Время, когда запустим, полагаю, будет осенью», - сказал собеседник агентства.

По словам Волкова, предполагается, что паром сможет ходить в Турцию из порта Керчь, ближайшего к автомобильному мосту через Керченский пролив. «По Турции пока смотрим [какой порт использовать]», - сказал гендиректор.

Он отметил, что паромная линия будет пользоваться для поставок овощей и фруктов из Турции и мяса - из Крыма. «Порты и службы готовы. Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Ждем решения партнеров и подписания договора», - отметил Волков.

Волков также отметил, что пассажирское морское сообщение с Турцией планируется запустить в 2019 году.

Он уточнил, что вопрос пока прорабатывается, поэтому не привел подробностей. «В связи с потеплением отношений России и Турции, думаю, мы сработаем», - добавил Волков.

Собеседник агентства заметил, что порты Крымского полуострова имеют преимущества по сравнению с Новороссийском, в частности, они не столь загружены.

Напомним, в марте 2017 Турция прекратила паромное сообщение с оккупированным Крымом менее чем через полугода после его возобновления.