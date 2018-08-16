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В список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, внесли еще четырех россиян, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Так, 15 августа в перечень внесены Захар Прилепин (настоящее имя Евгений), Лев Вершинин, Александр Тамоников и Александр Широкорад.

Все четверо деятелей являются сторонники «Л/ДНР.

Всего в списке значится 138 человек.

Пособник боевиков Захар Прилепин, комментируя решение Минкульта, заявил, что удивлен, что не попал в этот список раньше.

«В Украине два года уже существует против меня уголовное дело по факту создания незаконных вооруженных формирований, терроризма и сепаратизма. Что сайт Минкульта может изменить? Ничего я по этому поводу не испытываю, только удивление, что Минкульт так долго размышлял», – заявил он радио «Говорит Москва».

Прилепин подался на службу в «ДНР» в феврале прошлого года. Он имеет звание «майора», а последние два года официально занимал пост «советника главы ДНР».
ForUm

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