Журналисты редакции Комментарии.UA заявили, что представители бизнесмена Олега Бахматюка угрожают им обысками СБУ.

Корреспонденты издания сообщили, что 13 августа опубликовали материал о Бахматюке. В материале шла речь о том, что предприниматель имеет задолженность перед кредиторами в сумме, превышающей десятки миллиардов гривен. После этого на почту издания пришло письмо с требованием удалить эту статью.

«После публикации материала в адрес редакции посыпались угрозы от неизвестных лиц, которые обещали устроить маски-шоу от Службы безопасности Украины и в грубой форме требовали убрать материал с сайта», – сообщили журналисты и опубликовали скриншот письма:

Олег Бахматюк – украинский предприниматель, владелец агрохолдинга Ukrlandfarming. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, компании Олега Бахматюка управляют самым большим в стране банком сельхозугодий площадью более 600 тысяч гектаров — это можно сравнить с площадью 5-6 районов или половиной Закарпатской области.

Кроме того, входящая в холдинг Бахматюка компания «Авангард» является вторым в мире и первым в Украине производителем куриных яиц.