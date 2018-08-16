также в разделеОбщество
Судья с Луганщины погорел на взятке
Крым собирается запустить паромы в Турцию 7
Джангиров: Не будь таких доносчиков, как Яворивский, Павлычко и прочие, Стусу не понадобился бы адвокат 9
Скандальный Прилепин попал в «черный список» Минкульта 19
Дело Януковича: Дебаты перенесли на осень 12
В Москву будут ходить только медведи: Омелян подписал «исторический» документ 237
Верховный суд разъяснил, как судить пособников террористов 28
Украина может ввести санкции против российских издательств 13
Претендента на «Оскар» от Украины будут выбирать из 6 фильмов 24
Бочковского не пустили на рабочее место 18
Прокуратура просит для Януковича 15 лет тюрьмы 26
Бунт «торнадовцев»: Матиос нашел крайнего 52
В Минэнерго рассказали о состоянии подтопленных шахт Луганщины 33
МОН предлагает изменения в украинское правописание 54
Литва выделит €1 евро помощи Донбассу 47
Петренко рассказал, сколько коррупционеров посадили в тюрьму 15
Боевик-белорус рассказал о российских офицерах в «ДНР» 78
Минздрав напомнил правила безопасного употребления грибов 19

Журналисты редакции Комментарии.UA заявили, что представители бизнесмена Олега Бахматюка угрожают им обысками СБУ.

Корреспонденты издания сообщили, что 13 августа  опубликовали материал о Бахматюке. В  материале шла речь о том, что предприниматель имеет задолженность перед кредиторами в сумме, превышающей десятки миллиардов гривен. После этого на почту издания пришло письмо с требованием удалить эту статью.

«После публикации материала в адрес редакции посыпались угрозы от неизвестных лиц, которые обещали устроить маски-шоу от Службы безопасности Украины и в грубой форме требовали убрать материал с сайта», – сообщили журналисты и опубликовали скриншот письма:

Олег Бахматюк – украинский предприниматель, владелец агрохолдинга Ukrlandfarming. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, компании Олега Бахматюка управляют самым большим  в стране банком сельхозугодий площадью более 600  тысяч гектаров — это можно сравнить с площадью 5-6 районов или половиной Закарпатской области.

Кроме того, входящая в холдинг Бахматюка компания «Авангард» является вторым в мире и первым в Украине производителем куриных яиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги