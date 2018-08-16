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В Киеве до конца суток 16 августа ожидается гроза, местами шквалы 24 м/с, местами град. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По Киевской области до конца суток 16 августа гроза, шквалы 24 м/с.

До конца суток 16 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с.

В течение 16 августа в Карпатском регионе сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в ночь на 16 августа после продолжительной и мощной грозы с градом улица Крещатик оказалась полностью затоплена водой.
ForUm

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