В Министерстве энергетики и угольной промышленности рассказали и ситуации с подтоплением шахт в городе Золотое Луганской области.

Об этом сообщает Громадське.

С сентября 2015 затапливается шахта «Первомайская». Из-за боевых действий на ней вышла из строя система энергообеспечения.

«Абсолютная отметка предполагаемого перетока воды в сторону шахты «Родина», которая находится в стадии ликвидации», - отметили в Министерстве. Там объясняют: на отметке 157 метров есть подземная связь между шахтами «Первомайская» и «Родина». И уже из шахты «Родина» вода будет перетекать на действующую шахту «Золотое» из выработки горизонта на отметке – 163 метра между шахтами «Родина» и «Золотое». Шахта «Голубовская» затапливается с 24 октября 2016 года. На ней существует угроза внезапного прорыва воды со стороны затопляемой шахты «Первомайская». «К моменту прекращения откачки воды шахта «Голубовская» выполняла функции группового водоотлива для шахт Кировско-Голубовской группы. Сейчас уровень поднятия воды на 25 метров превысил уровень горизонта перетока воды в сторону шахты «Первомайская», а за ней – шахт «Родина» и «Золотое», - говорится в ответе.

В апреле 2018 шахта «Золотое» госпредприятия «Первомайскуголь» постоянно откачивала приток воды объемом 600-640 м3/час. «С 5 апреля текущего года приток воды постепенно начал увеличиваться. В последнюю неделю апреля приток значительно увеличился и составлял 900 - 940 м3/ч и откачки воды происходило на грани технических возможностей действующего водоотлива шахты. Учитывая увеличение водопритока, контрольные измерения притока осуществляются на шахте ежесуточно», - отметили в Министерстве.

2 мая водоприток внезапно достиг 2000 м3/ч и из-за ограниченности мощностей водоотливного комплекса шахты «Золотое», началось ее неконтролируемое затопление. «На данный момент уже затоплены горизонт 865 метров с подготовленной горными работами второй северной лавой пласта l6 и горизонт 775 метров (камеры электроподстанции и водоотлива). Электроснабжение горизонта 775 метров прекращено. Учитывая фактическое состояние затопления, задействовать для откачки воды горизонт 775 м невозможно», - говорится в ответе.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности отмечают: на шахте «Золотое» работы по добыче угля и прохождения горных выработок остановлены. Комиссия устанавливает причины аварии первой категории. Введен в действие план ликвидации аварии. Темпы поднятия уровня воды мониторятся. Сейчас пытаются ускорить закупку оборудования для усиления водоотливного комплекса шахты на горизонтах 600 и 687 метров. Директор шахты «Золотое» утвердил мероприятия по безопасному выполнению работ, направленных на ликвидацию аварийной ситуации.