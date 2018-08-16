Турция намерена обжаловать решение Вашингтона об увеличении пошлин на турецкую сталь и алюминий во Всемирной торговой организации. Об этом заявила министр торговли страны Рухсар Пекджан в Анкаре, передает Анадолу.

«Турция пригласила США на панель арбитров Всемирной торговой организации. Приглашение отправлено в 17:40 (по местному времени) и уже получено американской стороной. Таким образом, нами инициировано судебное разбирательство в рамках ВТО», - сказала глава ведомства.

Пекджан напомнила, что Анкара ответила на ограничения Вашингтона повышением пошлин в размере 533 миллионов долларов, увеличив тарифы на импорт 22 наименований американских товаров.

Напомним, президент США Дональд Трамп 26 июля текущего года пригрозил ввести санкции против Турции, если турецкие власти не отпустят на свободу пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в поддержке военного переворота 2016 года. Ему грозит до 35 лет тюрьмы. Анкара священника не выпустила.

10 августа администрация США распорядилась вдвое повысить пошлины на турецкие сталь и алюминий до 50 и 20% соответственно.

В ответ на это Анкара подняла тарифы на американские автомобили, алкоголь и табак. Кроме того, Турция заявила о начале бойкота электроники, произведенной в США.