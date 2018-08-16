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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции лучше не испытывать терпение американского президента Дональда Трампа в вопросе освобождения пастора Эндрю Брансона. Об этом он написал в Twitter.

«Пастор Эндрю Брансон – невинный человек. Турции не следует испытывать терпение Трампа в вопросе возвращения домой американцев, ошибочно арестованных за границей», - заявил Пенс. 

Пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам.

Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча. В Турции пастору грозит до 35 лет тюремного заключения.

1 августа США объявили о санкциях против министров юстиции и внутренних дел Турции из-за заключения под стражу сотрудников американской дипмиссии, в том числе пастора Брансона.

Турция в ответ заморозила активы американских министров юстиции и внутренних дел на территории страны.

10 августа администрация США распорядилась вдвое повысить пошлины  на турецкие сталь и алюминий до 50 и 20% соответственно.

В ответ на это Анкара подняла тарифы на американские автомобили, алкоголь и табак. Кроме того, Турция заявила о начале бойкота электроники, произведенной в США. 

 

 
ForUm

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