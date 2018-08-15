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К убийству экс-депутата Сумского горсовета может быть причастна его жена, заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Это одна из рабочих версий, которую рассматривает следствие», - сказал он во время заслушивания промежуточных результатов работы следственно-оперативной группы по факту убийства жителя Сумской области.

Женщина объявлена в розыск.

Аброськин сообщил, что полиция рассматривает несколько версий этого преступления. В частности, следователи рассматривают версию заказного убийства, а также в связи с  общественной деятельностью погибшего.

«Также одна из версий – к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также исчезла ее дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих людей», - сообщил первый замглавы Нацполиции.

Напомним, 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета 35-летнего Анатолия Жука. В 2014 году он баллотировался на пост Сумского городского головы. В последнее время был председателем общественной организации «Сумчане».

 
ForUm

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