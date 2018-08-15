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В Украине есть три с половиной кандидата на пост президента, которые имеют шансы на выборах в 2019 году, считает народный депутат от фракции БПП, представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко.

По мнению Денисенко (политика, который близок к премьер-министру Гройсману), в тройку лидеров президентской кампании 2019 года войдет объединенный кандидат от «Оппоблока» и Медведчука: «И вполне реально, что это будет не Рабинович и не Бойко». Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на «Цензор.НЕТ».

Денисенко убежден, что в случае объединения «Оппоблока» и «За життя» эти политические силы будут делать ставку на Медведчука: «Плюс они, безусловно, будут делать акцент на том, что, мол, у нас есть Медведчук, который покажет всем, как установить мир».

Как известно, в 2014 году Игорь Коломойский призывал президента назначить Виктора Медведчука губернатором Донецкой области. «Медведчук на сегодняшний день – это последний шанс установить мир на Донбассе, поскольку из альтернатив остается только война», - заявил Коломойский.

В 2014 году Медведчук был назначен спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы. В 2018 году Президент Украины П. Порошенко назвал Медведчука самым эффективным переговорщиком: «Должен признать, наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук».
ForUm

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