Вышел трейлер фильма по повести погибшего музыканта Кузьмы Скрябина «Город, в котором не ходят деньги».
Видео опубликовано на канале Premiere Media в YouTube.
В официальном трейлере звучит голос Кузьмы в качестве авторского сопровождения. Запись была сделана в 2013 году. «В ленте сложные жизненные вещи изложены доступным языком, все, что происходит на экране, – реальное, знакомое и в каком-то смысле близкое каждому из нас. Кузьма оставил большое творческое наследие, которого хватит на долгие годы переосмысления его поклонниками», – прокомментировала режиссер фильма Ганка Третьяк.
Главная героиня картины Алиса попадает в особую «страну чудес». Девушка переживает нелегкий период жизни: ее уволили с работы, парень ушел к другой, она во всем разочарована и не понимает, как жить дальше. Она находит билет на поезд в неизвестном ей направлении и решается на путешествие.
В ролях Карина Мельниченко, Андрей Цишкевич, Игорь Цишкевич, Сергей Швыдкой, Инна Мирошниченко, Иван Гарасимчук, Адам Цыбульский.
Премьера фильма запланирована на 13 сентября.
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