Радио Свобода ради того, чтобы выполнить политический заказ против Медведчука, оболгало украинского поэта Василия Стуса. Обвинило его – после его смерти – в терроризме. Об этом написал в своем Facebook конфликтолог Сергей Орешет.

«Радио «Свобода», отрабатывая политический заказ, опубликовало на своем сайте очередной текст о Викторе Медведчуке», - пишет конфликтолог.

«…сегодня радио «Свобода» ради того, чтобы выполнить свою задачу оболгало украинского поэта Василия Стуса. Обвинило его – после его смерти – в терроризме», - пояснил Орешет.

Орешет уверен, что сотрудники Радио «Свобода» после этого должны извиниться перед семьей Василия Стуса.

«То, что вы делаете — просто мерзость. Считаю, что журналисты «Радио «Свобода» должны извиниться перед семьей поэта за распространяемую вами ложь о Василии Стусе. Впрочем, лжи вокруг Василя Стуса, в ближайшее время, будет много — политический заказ налицо», - написал Орешет.

Политический эксперт подчеркивает, что советская власть никогда не выдвигала против Василия Стуса обвинений в терроризме, как утверждает Радио «Свобода». В качестве аргумента Орешет приводит протест генпрокурора УССР на приговор по делу Стуса, где написано, что поэт не совершал публичных призывов к насилию.

«Василь Стус никогда не обвинялся в террористической деятельности! Более того, в 1990 генеральный прокурор УССР Потебенько внес протест на приговоры относительно Стуса В. С. В этом протесте черным по белому написано: «Публичных призывов к насильственным действиям с целью подрыва или ослабления Советской власти Стус В.С. не совершал», - аргументирует конфликтолог.

По мнению эксперта, Радио «Свобода» оклеветало Василия Стуса, чтобы выполнить политический заказ против оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«Радио Свобода любит фальсифицировать информацию. Чего стоит только тот факт, что когда-то на интервью с Виктором Медведчуком европейская редакция Радио Свобода просто сфальсифицировала его высказывание о Крыме», - напоминает Сергей Орешет.