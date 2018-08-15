также в разделеПолитика
Гройсман призвал ЦИК не срывать выборы в объединенных общинах 10
Правозащитники: Сенцов не будет просить о помиловании 18
АП: Порошенко оплатил рекламу в поддержку автокефалии из своего кармана 31
Волкер: РФ не ожидала от Запада ответа на войну в Украине 119
Насиров о продлении обязательства носить браслет: Меня боятся 18
Коломойский: Медведчук последний шанс установить мир на Донбассе, альтернатива — только война 149
Шарий: На Медведчука ничего нет, вот его противники и бесятся 46
Трамп подписал оборонный бюджет США с $250 миллионами для Украины 24
Во втором квартале партии потратили большинство средств на рекламу 14
Шуфрич: В отношении семьи Медведчука начинается спланированная кампания 89
Ирина Тиран: Грязная кампания против Медведчука — реакция на его позицию и вступление в «За Життя» 60
Путин едет к Меркель говорить об Украине и «Северном потоке-2» 64
Шарий: Коломойский предлагал назначить Медведчука губернатором Донецкой области 203
Волкер: Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на Донбассе 33
Белый дом начал сбор подписей за освобождение Сенцова 37
Волкер: РФ намеренно продолжает конфликт на Донбассе 181
ЕС одобрил принятие закона о Высшем антикоррупционном суде 18
Олещук: Пригласив Медведчука в команду «За життя», Рабинович показал, что хорошо понимает запросы своего электората 54

Радио Свобода ради того, чтобы выполнить политический заказ против Медведчука, оболгало украинского поэта Василия Стуса. Обвинило его – после его смерти – в терроризме. Об этом написал в своем Facebook конфликтолог Сергей Орешет.

«Радио «Свобода», отрабатывая политический заказ, опубликовало на своем сайте очередной текст о Викторе Медведчуке», - пишет конфликтолог.

«…сегодня радио «Свобода» ради того, чтобы выполнить свою задачу оболгало украинского поэта Василия Стуса. Обвинило его – после его смерти – в терроризме», - пояснил Орешет.

Орешет уверен, что сотрудники Радио «Свобода» после этого должны извиниться перед семьей Василия Стуса.

«То, что вы делаете — просто мерзость. Считаю, что журналисты «Радио «Свобода» должны извиниться перед семьей поэта за распространяемую вами ложь о Василии Стусе. Впрочем, лжи вокруг Василя Стуса, в ближайшее время, будет много — политический заказ налицо», - написал Орешет.

Политический эксперт подчеркивает, что советская власть никогда не выдвигала против Василия Стуса обвинений в терроризме, как утверждает Радио «Свобода». В качестве аргумента Орешет приводит протест генпрокурора УССР на приговор по делу Стуса, где написано, что поэт не совершал публичных призывов к насилию.

«Василь Стус никогда не обвинялся в террористической деятельности! Более того, в 1990 генеральный прокурор УССР Потебенько внес протест на приговоры относительно Стуса В. С. В этом протесте черным по белому написано: «Публичных призывов к насильственным действиям с целью подрыва или ослабления Советской власти Стус В.С. не совершал», - аргументирует конфликтолог.  

По мнению эксперта, Радио «Свобода» оклеветало Василия Стуса, чтобы выполнить политический заказ против оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«Радио Свобода любит фальсифицировать информацию. Чего стоит только тот факт, что когда-то на интервью с Виктором Медведчуком европейская редакция Радио Свобода просто сфальсифицировала его высказывание о Крыме», - напоминает Сергей Орешет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги