По решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции направлено в суд еще 30 протоколов об административных правонарушениях, большинство которых касаются несоблюдения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении премий. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В частности, 20 протоколов составлено в отношении председателя Матюшивского сельского совета Белоцерковского района Киевской области Александра Кознозия. Установлено, что сельский голова не сообщил НАПК (учитывая пребывание в должности, которая не предусматривает наличие непосредственного руководителя) о наличии у него реального конфликта интересов и подписывал распоряжение об установлении премий работникам аппарата сельсовета, которыми премировал и себя. Такие правонарушения сельский председатель совершал ежемесячно в течение августа 2016 года - мая 2017 года.

В условиях реального конфликта интересов неоднократно подписывал приказы о премировании и генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Иван Ковальчук, в отношении которого составлено 8 протоколов. Директор музея издавал приказы о премировании работников, в том числе и своей жены, которая работает в должности заместителя генерального директора музея.

Кроме того, составлены протоколы в отношении депутата Новокалиновского городского совета Самборского района Львовской области Марьяна Самардака, который пользуясь представительскими полномочиями в собственных частных интересах, не сообщил НАПК о реальном конфликте интересов и направил два депутатских обращения в интересах своей жены в воинскую часть, где она проходит военную службу.

Напомним, ответственность за несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Национальное агентство также отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.