Президент Петр Порошенко оплатил за свой счет рекламу на телевидении в поддержку предоставления Украинской православной церкви томоса об автокефалии.

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Президента, сообщает Укринформ.

«На трансляцию телевизионной рекламы «Мы – Украина» не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Эта рекламная кампания была оплачена личными средствами Петра Порошенко», - отметили в АП.

Также отмечается, что были уплачены все необходимые налоги в соответствии с заключенным с телеканалами договорами.

В АП заверили, что указанные расходы на размещение рекламы обязательно будут отражены в декларации Президента.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Конечная цель – даровать Украинской церкви автокефалию, говорится в послании Вселенского Патриарха Варфоломея Президенту Петру Порошенко.

Ранее Филарет заявил, что после признания единой Украинской православной церкви (УПЦ) все здания, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.