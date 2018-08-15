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Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности, Департамента уголовного розыска Нацполиции и подразделения полиции Житомирщины провели отработку Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Работники полиции зашли в «гости» с обысками к «бригадным» и рядовым членам организованной преступной группировки «Белое братство», которая «специализируется» на изготовлении и сбыте наркотических веществ по территории всего государства», - написал он в Facebook.

«Лидер этой банды по прозвищу «Яцык» еще в начале августа был арестован в Житомире за организацию заказного убийства, а с «делом его жизни» разбираемся», - добавил Аброськин.

«Любимые слова «Яцика» при любом задержании: «Рисуйте любую цифру, которая вам нравится, и все будет». Но не сработало», - рассказал он.

 
ForUm

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