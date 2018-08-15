Политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций была неожиданной для Кремля.

Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Голос Америки.

«Путин ожидал, что реакция запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом он прав – не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины – Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы к России», - заявил Волкер.

По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

«Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имели сдерживающий эффект», - добавляет спецпредставитель США.

По словам Волкера, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента СГА по делам Украины Курт Волкер отмечает, что установление мира на востоке Украины и настоящая реализация Минских соглашений зависят от Москвы.