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Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что международное сообщество никогда не признает российский закон об аннулировании украинских лицензий на пользование недрами в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр сообщил, что сейчас в Крыму действует 131 разрешение на пользование недрами, выданное украинским правительством. Он подчеркнул, что как Украина, так и международные организации не признают решение России.

«Украина отстаивает свои права в международных судах. Мы уже подали соответствующие иски и надеемся на поддержку мирового сообщества. Иск подали ряд украинских компаний, в частности НАК «Нафтогаз Украины», по возмещению причиненных убытков вследствие незаконного захвата украинских природных ресурсов», - отметил Семерак.

Напомним, в 2016 году Украина инициировала спор с РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву: Киев готов доказать в арбитраже, что Россия нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в собственных морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе права на природные ресурсы континентального шельфа. А в феврале 2018 Украина подала в Международный трибунал ООН по морскому праву меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

14 августа РФ аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму.

 
ForUm

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