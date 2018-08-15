В Москве в возрасте 80 лет скончался писатель, сценарист, автор детских книг и телеведущий Эдуард Успенский.

Как сообщают российские СМИ, в последние годы он лечился от онкологического заболевания, передает ВВС.

В начале августа сообщалось, что писатель потерял сознание у себя дома в деревне Пучково, ему потребовалась неотложная помощь.

Успенский придумал многих популярных персонажей – крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Федора, почтальона Печкина и пса Шарика.

В общей сложности по сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске (Московская область).

Сочинением стихов и рассказов он начал заниматься в старших классах школы.

В 1961 году закончил МАИ и несколько лет работал инженером на Втором московском приборостроительном заводе.

В студенческие годы Успенский сначала писал стихи и фельетоны для институской стенгазеты, а потом начал публиковаться в «Крокодиле» и «Неделе».

В 1966 году у него совместно с Аркадием Аркановым, Григорием Гориным и Феликсом Камовым вышла книга «Четверо под одной обложкой».

В 1960-1970 годах вышли его книги «Крокодил Гена и его друзья», «Чебурашка и его друзья» и «Отпуск крокодила Гены», которые принесли ему огромную популярность.

Первая книга Успенского про Дядю Федора, кота Матроскина и пса Шарика – «Дядя Федор, пес и кот» - была опубликована в 1974 году. По книге было снято три популярных мультипликационных фильма: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

Детские стихи Успенского печатали в «Литературной газете». В дальнейшем он стал автором сценариев мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку, цикла «Следствие ведут Колобки» и «Пластилиновая ворона». В общей сложности Успенский написал сценарии к 58 мультипликационным фильмам.

Эдуард Успенский писал сказочные повести, сценарии к детским кинофильмам, театральные пьесы, стихи и рассказы.

В 1997 году писатель был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В 2010 году Успенский стал лауреат премии правительства РФ в области культуры за книгу «Истории про девочку со странным именем».

Произведения Успенского переведены на 25 языков.