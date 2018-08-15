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Для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой, заявили в администрации президента РФ. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что личная просьба Сенцова о помиловании необязательна. Сенцов не будет просить РФ о помиловании, заявили правозащитники.

Тем временем еще восемь граждан РФ написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных.

Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без каких-либо условий освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. 

Командующий операцией Объединенных сил будет требовать закрытия пункта пропуска «Майорское» в случая продолжения обстрелов со стороны боевиков. 

В результате стрельбы на одном из столичных рынков ранены два человека.

 

Причиной обрушения моста в итальянской Генуе стала человеческая ошибка, заявили в прокуратуре. Среди пострадавших оказались двое граждан Украины.

Полиция рассекретила материалы по чиновнику-взяточнику, за которого вступился глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение о назначении и проведении выборов в объединенных территориальных общинах.

Малиновский районный суд Одессы вынес приговор трем подозреваемым в организации военного переворота с целью свержения государственной власти, которые пытались похитить нардепа от БПП Алексея Гончаренко.

В Украине посчитали количество аварийных мостов.

Сегодня утром, 15 августа, назначенный Министерством здравоохранения Украины на должность и.о. ректора  Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета заблокирован неизвестными молодыми людьми под руководством аспиранта НМУ Василия Гилюка – они не пускают никого на территорию учреждения.  
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