В августе 2018 сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с сотрудниками Славянского отдела Национальной полиции Украины разоблачили и задержали семью участников незаконных вооруженных формирований «ДНР», которые скрывались от правосудия. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Силовики установили, что жители Славянска – сын и мать – в 2014 году под влиянием пророссийской пропаганды добровольно присоединились к «ополчению Новороссии» и под руководством боевика по имени Александр в числе вооруженных лиц несли службу на блокпосту в Славянске и осуществляли фильтрационные мероприятия.

С началом освобождения украинскими войсками городов от членов пророссийских бандформирований, испугавшись уголовной ответственности участники «семейного подряда ополченцев» закончили карьеру боевиков и решили потихоньку отсидеться дома.

По материалам военной контрразведки СБУ в отношении указанных граждан Украины открыто уголовное производство и 10 августа текущего года объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Сейчас задержанные сотрудничают со следствием.