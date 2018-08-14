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Автомобиль «Таврия» Государственной службы кадастра, на котором приехали подозреваемые в убийстве в Бердянске Виталия Олешко, был похищен.

Об этом говорится в ответе Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области на информационный запрос Громадського.

«Согласно имеющимся документальным данным в Главном управлении, никаких разрешений на пользование вышеуказанным автомобилем третьим лицам – А.Матюшину и М. Ломаке – главным управлением не предоставлялось», - говорится в ответе.

Кроме того, в Госгеокадастре сообщили, что по факту угона автомобиля они обратились в полицию Запорожской области.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Таврия», на котором злоумышленники приехали убивать ветерана и активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат» и в котором было найдено оружие и гильзы, зарегистрирован за Госгеокадастром.

Напомним, 31 июля в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.  

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Четверо подозреваемых в убийстве арестованы.

По данным полиции, убийство Олешко является заказным.
ForUm

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