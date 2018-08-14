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В Ясиноватском районе проводится досудебное расследование в отношении молодых людей, которые сорвали и подожгли Государственный флаг Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в селе Первомайское Ясиноватского района на земле перед зданием Центра досуга обнаружен поврежденным, а именно - частично сожженным, Государственный флаг Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 338 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что 18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока здания и бросил на землю, а 15-летняя девушка, которая шла рядом, попыталась его поджечь.

В настоящее время расследование по данному факту продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.
ForUm

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