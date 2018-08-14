Авторам фильма о Стусе необходимо иметь доказательство исторической достоверности каждой спорной сцены, которая может появиться в киноленте. Такую рекомендацию озвучил медиаюрист ОО «Платформа прав человека», эксперт Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссия) Совета Европы Александр Бурмагин. «Нужно снять так, чтобы иметь доказательства под каждый факт, который будет в сценах», - советует юрист. Так специалист прокомментировал предупреждение адвоката Виктора Медведчука Игоря Кириленко о том, что он оставляет за собой право на соответствующие правовые действия, в том числе запрет в судебном порядке демонстрации фильма «Птах душі», в случае его выхода в прокат с недостоверной информацией о Викторе Медведчуке.

Согласно разъяснению Бурмагина, возможность запретить трансляцию фильма в судебном порядке действительно существует и она предусмотрена ч. 2 ст. 278 Гражданского кодекса Украины. («Если личное неимущественное право физического лица нарушено в номере (выпуске) газеты, книге, кинофильме, теле-, радиопередаче и тому подобное, которые выпущены в свет, суд может запретить (прекратить) их распространение до устранения этого нарушения, а если устранение нарушения невозможно, - изъять тираж газеты, книги и тому подобное с целью его уничтожения»).

Более того, сторона истца может получить соответствующее судебное постановление даже в течение одного дня, независимо от срока, на который в дальнейшем могут затянуться суды. «Если они еще пойдут через обеспечение иска, то в течение одного дня можно получить судебный документ о запрете показа. А затем, сколько будет дело рассматриваться, уже не так важно».