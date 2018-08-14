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Вчера после полуночи, как в известной сказке, нынешний руководитель «1+1» Александр Ткаченко неожиданно кардинально поменял свою позицию в отношении политика Виктора Медведчука. Об этом во время эфира на канале NewsOne сообщил политический аналитик и телеведущий Вячеслав Пиховшек. После боя курантов Медведчук для Ткаченко вдруг превратился в «…врага страны, в которой он живет».

Это при том, что еще пару лет назад тот же Ткаченко поддержал предложение Коломойского «назначить Виктора Владимировича Медведчука губернатором двух областей. Донецкой и Луганской по совместительству».

«Медведчук на сегодняшний день – это последний шанс установить мир на Донбассе, поскольку из альтернатив остается только война», - считает Коломойский. Более того , это высказывание актуально и сегодня.

Получается, что еще совсем недавно Ткаченко с Коломойским предлагали выдвигать Медведчука в качестве миротворца, а сейчас Ткаченко объявляет его врагом страны?

«Что касается Ткаченко – то для меня - он  действительно является врагом моей страны, в которой я живу. Ибо нынешний канал 1+1 внес львиную лепту в деление общества на украинцев и антиукраинцев, на правильных и на неправильных, на патриотов и не патриотов. Ежедневно 1+1 навязывает зрителю картину мира, демонстрируя, что есть и картина мира и неправильная. Ежедневно 1+1 хочет навязать свою точку зрения, как монополию на правду. Я там работал, и я знаю, о ком я говорю», - подчеркнул ведущий.

Но, все равно, по мнению эксперта, ничего из этого не получится. А руководитель канала, который считает, что Украина должна быть только такой, как ему хочется – и есть враг страны.

«Украина всегда будет разной и не будет всецело разделять понимание мира от Ткаченко», - прозвучало в эфире.

Кстати, Анатолий Шарий в своем видеоблоге также коснулся этой темы и цитирует Геннадия Корбана о том, что идея выдвинуть Медведчука принадлежит именно ему и его политическому партнеру – Игорю Коломойскому.

По мнению Анатолия Шария, если сотрудники ТСН насколько принципиальны, то надо такими быть и в отношений Корбана, Коломойского и Ткаченко. И сделать правильный вывод.
ForUm

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