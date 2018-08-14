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Видеоблогер Анатолий Шарий в прямом эфире телеканала NEWS ONE оценил интеллектуальный уровень российской журналистки Жанны Немцовой, сравнив ее по уровню развития с «5-летней девочкой, которая берет интервью у доктора наук».

«Я посмотрел его (Виктора Медведчука, - прим.ред.) интервью с дочерью Немцова, где она выглядит не очень развитым человеком. Она выглядела немного странно, как 5-летняя девочка, которая берет интервью у какого-то доктора наук».

При этом видеоблоггер добавил, что хоть и не является сторонником идей Медведчука, все же не слышал от него ни одного «преступного» заявления.

 

 

«Я не являюсь сторонником идей Виктор  Медведчука, не являюсь сторонником интеграции или сильной дружбы с РФ, но я не слышал от него никаких преступных заявлений. Уж поверьте, если бы они были, так давно уже было бы открыто какое-то уголовное производство. Ничего нет, но они бесятся и чувствуют, что он враг, но доказать не могут».

Кроме того, Шарий прокомментировал недавнюю скандальную ситуацию, связанную с супругой Медведчука - Оксаной Марченко. По его словам, сейчас мы можем наблюдать «травлю близких людей», которая очень похожа на практику 37 года. Само же известное заявление ТСНщиков блоггер назвал «странным».

«Мы вернулись к практике 37 года, когда идет травля близких людей. Причем тут Марченко к Медведчуку? Медведчук, что, преступник? Если мне не изменяет память, то это Порошенко предложил его на роль переговорщика. Его выдвинули на эту роль, а потом начали публично «мочить». Если он преступник, проведите суд какой-то, судите. И даже в этом случае его жена не будет иметь отношение к преступлению. Никаких судов нет и он продолжает решать вопросы по освобождению, ему делегировано это право украинской властью».

«Заявление ТСНщиков – странное заявление. Я напомню, что Коломойский, который был владельцем 1+1 в 2014 году, предложил Медведчука на пост губернатора Донбасса. Поэтому журналисты ТСН должны быть последовательны, уволиться и уйти на телеканалы, которые никто не смотрит – Эспрессо, например».
ForUm

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