В связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Независимости Украины 24 августа Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГосЧС переходят на усиленный вариант несения службы. Об этом, как сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД, во время видеоселекторного совещания с руководителями органов системы внутренних дел сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«Запланировано более тысячи торжеств с участием 700 тысяч граждан. Для проведения публичных мероприятий во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины МВД будет привлекать все свои подразделения. Будут работать антиконфликтные группы, кинологи и взрывотехники, другие подразделения Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии. Расстановка сил и средств будет осуществляться в соответствии с оперативной ситуацией», - сообщил Яровой.

Он отметил, что правоохранители постоянно проводят мониторинг оперативной ситуации и учитывают все возможные вызовы, прежде всего, террористические угрозы, и готовы к любому развитию событий.

«Для отслеживания оперативной ситуации будут развернуты ситуационные центры. Мы должны наладить оперативный обмен информацией между подразделениями МВД. Нам нужна полная картина – от ситуации на границе до ситуацией в местах проведения массовых мероприятий», - добавил первый заместитель главы МВД.

Отдельно Яровой обратил внимание на ответственность, которая ложится в эти дни на плечи каждого из правоохранителей.

«Личный состав должен четко понимать свои задачи. Мы осознаем уровень террористической угрозы, намерения дестабилизировать ситуацию и показать, что Украина не способна обеспечить безопасность. Мы следим за тем, что происходит по всем направлениям», - отметил первый заместитель министра.

Заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заверил, что полицейские готовы к возможным провокациям.

«При планировании обеспечения безопасности мероприятия мы будем сотрудничать со Службой безопасности Украины и Управлением государственной охраны. Будет усилена работа на блокпостах Донецкой и Луганской областей и дорогах государства с целью выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ», - добавил он.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк сообщил, что в праздничный период будет усилена охрана границы.

«Люди, которые не желательны для пребывания на территории Украины, не будут пропущены на территорию Украины. Опыт операций «Граница» и «Мигрант» продемонстрировал эффективность такого подхода. Также усилим меры по пропускному режиму в фильтрационных пунктах на границе», - сказал он.