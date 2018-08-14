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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время пребывания на Государственном предприятии «ГККБ «Луч» осмотрел новые разработки и технологии изготовления современного ракетного оружия. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, конструкторское бюро «Луч» стало ведущим разработчиком в Украине широкого спектра современных ракетных комплексов.

«В Украине и далеко за ее пределами известны мощные эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы «Скиф», «Стугна», «Корсар», «Сармат», «Барьер» и другие», - сказал он, добавив, что указанные ракетные комплексы «эффективно уничтожают вражеские цели на фронте и пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений».

Кроме того, секретарь СНБО Украины отметил, что ракеты КБ «Луч» с высокой точностью поражают бронированную технику противника, и «могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия».

Турчинов осмотрел в цехах предприятия технологические линии, обеспечивающие производство нового мощного украинского ракетного комплекса «Ольха», а также новой украинской крылатой ракеты «Нептун».

«Для нас принципиально важно, что ракеты КБ «Луч» не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства», - отметил Турчинов во время награждения руководителей, ведущих конструкторов и инженеров конструкторского бюро.

По его словам, многие ракетные комплексы были разработаны в кратчайшие сроки после начала военной агрессии РФ в 2014 году. «Тогда перед украинским Оборонпромом была поставлена ​​задача восстановить ракетный щит нашей страны, что было в кратчайшие сроки выполнено, прежде всего усилиями КБ «Луч», - подчеркнул Турчинов, отметив личный вклад генерального конструктора Олега Коростылева, которого Президент за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины и создание современных образцов ракетного вооружения наградил орденом «3а заслуги» I степени. «Олег Петрович заслуженно стал полным кавалером этого ордена», - добавил он.

Секретарь СНБО также провел совещание с участием руководства «Укроборонопрома» и ГККБ «Луч», где обсуждались новые задачи по реализации утвержденной СНБО Украины Национальной ракетной программы. В частности обсуждались вопросы новых разработок реактивных систем залпового огня, противовоздушных ракетных комплексов и другие приоритетные задачи, необходимые для надежной защиты страны.
ForUm

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