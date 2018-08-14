С оперативниками полиции Луганщины связались родственники боевика незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР». Во время общения с полицейскими они сообщили, что их родственник намерен вернуться на подконтрольную государственной власти территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома», сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ помогли мужчине пересечь серую зону и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку линии разграничения.

Во время общения с полицейскими мужчина рассказал, что в декабре 2014 года он из-за сложного материального положения и «благодаря» пропаганде РФ вступил в одно из подразделений так называемой «народной милиции ЛНР» в Алчевске. Во время службы мужчина занимался охраной складов и мест расположения подразделения.

В мае 2015 года из-за постоянных споров и драк с руководством мужчина переехал в Донецк, где продолжил незаконную деятельность в так называемом «комендантском взводе» местных бандформирований. В обязанности мужчины входило охрана территории части и выезды в составе патруля для проверки службы в других подразделениях оккупационных войск.

Впоследствии из-за проблем со здоровьем он уволился со «службы», но уже после курса лечения вернулся и вступил в ряды так называемых «внутренних войск ДНР».

Во время службы мужчина разочаровался в идеях боевиков и решил покинуть ряды бандформирований и вернуться на подконтрольную Украине территорию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.