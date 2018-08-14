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Боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Пивденное Донецкой области, сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Пренебрегая нормы международного права о запрете нанесения ударов по гражданским объектам, которые определены в Гаагской конвенции 1907 года и Женевской конвенции 1945 года, вооруженные формирования РФ с 20:45 до 22:00 12 августа 2018 совершили обстрел населенного пункта Пивденное, применив минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы СПГ-9», - говорится в сообщении.

В результате обстрела были разрушены жилые и хозяйственные постройки.

«И только своевременные действия военнослужащих Вооруженных сил Украины предотвратили потери среди мирного населения, которое удалось вывести из-под обстрела», - подчеркнули в СЦКК.

О факте обстрела проинформировали Военную прокуратуру и представителей СММ ОБСЕ.

Напомним, в середине мая населенный пункт Пивденное в Донецкой области взят под контроль украинских военных.
ForUm

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