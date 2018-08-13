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В аннексированном Крыму прошло бракосочетание заместителя председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьева. Об этом сообщает dailystorm.ru.

Свадебная церемония прошла в Крыму, где Поклонская проживала с 10 лет. На церемонии были коллеги Поклонской по Думе, родственники, коллеги из силовых структур. Гости отметили, что свадьба прошла «скромно, но со вкусом».

Сама Поклонская заявила, что «пока не готова комментировать личную жизнь».

47-летний Иван Соловьев был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, после перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Поклонская воспитывает дочь от первого брака.
ForUm

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