Национальный банк Украины приветствует визит миссии Международного валютного фонда в Киев, запланированный на начало сентября, как свидетельство неизменности курса Украины на проведение реформ и улучшения перспектив выделения финансовой помощи фонда в поддержку макроэкономической стабильности и открытия доступа к связанному официальному финансированию от других международных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Приезд миссии МВФ в Киев – шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшение ожиданий участников рынка», - подчеркнул председатель НБУ Яков Смолий.

Приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, на приемлемых условиях, несмотря на ослабление аппетита инвесторов к активам развивающихся рынков.

Согласно инфляционному отчету (июль 2018), Национальный банк ожидает, что реализация структурных реформ позволит Украине получить от МВФ 2 млрд долл. США до конца этого года и, как следствие, увеличить международные резервы Украины в 20,7 млрд долл. США на конец года.

Посещение миссии ожидается с 6 по 19 сентября.