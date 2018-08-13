Ситуацией вокруг семьи Виктора Медведчука обеспокоен народный депутат Украины Нестор Шуфрич. «Сначала очень недостойная и неадекватная реакция на желание супруги Виктора Оксаны Марченко участвовать в проекте «Танцы со звездами». И буквально через день – нездоровая реакция по поводу удаленного самими продюсерами из фильма «Стус» фрагмента заседания суда над Стусом, который был удален из технических соображений с точки зрения временного формата», - цитирует оппозиционного политика его пресс-служба.

Удивила народного депутата реакция на последний инцидент премьер-министра Владимира Гройсмана. Как известно, глава правительства, заявив, что «подменять историческую правду на выгодную» недопустимо, поручил Министерству культуры и Госагентству по вопросам кино «сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка – настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса – была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений». Такая реакция наводит на мысль, что «в отношении семьи Медведчука начинается спланированная кампания». «И судя по тому, что в ней используют премьер-министра, эта атака становится элементом государственной политики», — обосновывает свои предположения нардеп.

Перекручивать и использовать эту ситуацию в сегодняшней политике «при полном понимании того, что происходило в советские времена», по мнению Шуфрича, «недостойно и непристойно». Хотя такие факты его не удивляют. «От наших оппонентов я другого и не ждал, потому что они трусливы и подлы, и для них уже не существует предела, ниже которого они могут упасть», - резюмирует оппозиционный политик.

Напомним, ряд экспертов предположили, что систематическая кампания, направленная на дискредитацию Виктора Медведчука, связана с тем, что он принял предложение партии «За життя» и проводит политику, целью которой является восстановление мира на Донбассе, возобновление связей с РФ и странами СНГ.