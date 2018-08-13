также в разделеПолитика
Путин едет к Меркель говорить об Украине и «Северном потоке-2» 36
Шарий: Коломойский предлагал назначить Медведчука губернатором Донецкой области 51
Волкер: Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на Донбассе 15
Белый дом начал сбор подписей за освобождение Сенцова 36
Волкер: РФ намеренно продолжает конфликт на Донбассе 181
ЕС одобрил принятие закона о Высшем антикоррупционном суде 18
Олещук: Пригласив Медведчука в команду «За життя», Рабинович показал, что хорошо понимает запросы своего электората 46
Грынив: Манафорт предлагал Порошенко стратегию, основанную на расколе страны 103
Комарова: Украине предлагают план урегулирования на Донбассе, совпадающий с предложениями Медведчука 1296
Порошенко создал рабочую группу по подготовке послания к ВР 26
Эксперты на Golos.Ua: Рабинович с его рейтингом в паре с Медведчуком могут претендовать на весь юго-восточный электорат 299
СМИ: В 2012 году Манафорт получил от украинских политиков $31 миллион 19
Тука: Путин – шизофреник и маньяк, нужно готовиться к любому сценарию 129
Гейтс: «Оппоблок» задолжал Манафорту $2,4 миллиона 26
Бизяев: С Медведчуком у партии «За життя» появляются хорошие шансы пройти в ВР 175
Политтехнолог Порошенко сообщил, что в 2014 году встречался с Манафортом 27
Нимченко: Украинцы все больше доверяют тем, кто способен привести страну к миру 142
Гейтс заявил, что клиентом Манафорта был Пинчук 49

Политический эксперт Ирина Тиран в эфире канала  NewsOne прокомментировала начавшуюся в средствах массовой информации кампанию по дискредитации Виктора Медведчука, связанную с его вступлением в партию «За Життя».

«Это все активизировалось и началось массово. Если бы это были единичные случаи — и история с фильмом о Стусе, и история с Оксаной Марченко. Если бы это происходило отдельно, без публичного выхода в политическую арену Медведчука, можно было бы воспринять это как случайность. А сейчас это очень похоже на грязную, не слишком чистую атаку, когда используются абсолютно все методы. Даже не очень хочется это комментировать, потому что это просто грязная кампания. Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы Медведчук вернулся в политику, просто выкапывают все, что можно использовать. Я думаю, что дальше будет еще больше грязи», - подчеркнула эксперт.

По ее мнению, программа партии «За життя» будет подвергаться нападкам со стороны власти, поскольку она предложила достаточно революционную технологию общественного договора: «Общественный договор - это своеобразная обещание, которое юридически подтверждена нотариусами и имеет юридическую силу, о том, что должны сделать депутаты от определенной партии, придя к власти. И они позволяют этому договору, если они не выполнили своих обещаний, пойти с этим договором в суд и в судебном порядке их отозвать их.

«Не должен же избиратель себя 5 лет наказывать за то, что он выбрал депутата, который не оправдал его надежд. Должен быть механизм по отзыву депутата. Но в украинском законодательстве еще недостаточно прописан этот механизм. И вот Рабинович сделал первый шаг, чтобы этот механизм задействовать»,  — считает Тиран и подчеркивает, что именно такие инициативы народовластия, которые всегда отстаивал Медведчук, становятся причиной ведения грязной политической кампании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги