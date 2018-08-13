Политический эксперт Ирина Тиран в эфире канала NewsOne прокомментировала начавшуюся в средствах массовой информации кампанию по дискредитации Виктора Медведчука, связанную с его вступлением в партию «За Життя».

«Это все активизировалось и началось массово. Если бы это были единичные случаи — и история с фильмом о Стусе, и история с Оксаной Марченко. Если бы это происходило отдельно, без публичного выхода в политическую арену Медведчука, можно было бы воспринять это как случайность. А сейчас это очень похоже на грязную, не слишком чистую атаку, когда используются абсолютно все методы. Даже не очень хочется это комментировать, потому что это просто грязная кампания. Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы Медведчук вернулся в политику, просто выкапывают все, что можно использовать. Я думаю, что дальше будет еще больше грязи», - подчеркнула эксперт.

По ее мнению, программа партии «За життя» будет подвергаться нападкам со стороны власти, поскольку она предложила достаточно революционную технологию общественного договора: «Общественный договор - это своеобразная обещание, которое юридически подтверждена нотариусами и имеет юридическую силу, о том, что должны сделать депутаты от определенной партии, придя к власти. И они позволяют этому договору, если они не выполнили своих обещаний, пойти с этим договором в суд и в судебном порядке их отозвать их.

«Не должен же избиратель себя 5 лет наказывать за то, что он выбрал депутата, который не оправдал его надежд. Должен быть механизм по отзыву депутата. Но в украинском законодательстве еще недостаточно прописан этот механизм. И вот Рабинович сделал первый шаг, чтобы этот механизм задействовать», — считает Тиран и подчеркивает, что именно такие инициативы народовластия, которые всегда отстаивал Медведчук, становятся причиной ведения грязной политической кампании.