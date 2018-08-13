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Известный видеоблогер Анатолий Шарий раскрыл двуличность журналистов Телевизионной службы новостей (канал «1+1»), которые якобы из «патриотических» побуждений написали коллективную кляузу против участия Оксаны Марченко в проекте «Танцы со звездами».

Во-первых, даже если опустить низость нападок на человека из-за родственных или дружеских связей с кем-либо, не выдерживает критики само утверждение журналистов ТСН, что Медведчук называл вооруженный конфликт на Донбассе «гражданской войной». Видеоблогер демонстрирует нарезку интервью Виктора Медведчука, где тот прямо заявляет: «Это не гражданская война. Я этот термин не признаю». «Журналисты ТСН просто против участия родственника ненавидимого ими Медведчука в эфире их телеканала… Такое впечатление, что Марченко Оксана выйдя в эфир будет не танцевать, а говорить о необходимости федерализации», - иронизирует Шарий.

Кроме того, в своем интервью «Новой газете» в 2014 г. Геннадий Корбан, правая рука на тот момент губернатора Днепропетровщины и собственника канала «1+1» Игоря Коломойского, признал: это их группа предлагала назначить Медведчука губернатором Донецкой области.

«Коломойский выступает за назначение Медведчука губернатором Донбасса. 29 июля 2014 года. О Боже. Но почему? А потому что «Медведчук на сегодня – последний шанс установить мир на Донбассе, поскольку из альтернатив остается только одна – война». Это слова Игоря Валерьевича Коломойского, которого поддержал тогда же и Александр Ткаченко. Но смотрите. Тут надо уже как бы выбор делать. Или увольняться нафиг, или просто заткнуть свои тупые… и дальше работать на благо олигархического мира нашей прекрасной страны. И не строить из себя сильно принципиальных. Потому что, когда шлюха начинает играть целку, это выглядит смешно и убого» — говорит в своем блоге Анатолий Шарий.
ForUm

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