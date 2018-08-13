Спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что согласно минским соглашениям Россия должна допустить миссию ОБСЕ к неконтролируемому участку российско-украинской границы на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Укринформ.

«Россия последовательно блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе, а подконтрольные ей силы мешают СMM надежно следить за границей, поскольку она направляет в Украину войска, оружие и материалы. При этом она утверждает, что это «внутренний» конфликт и приводит лицемерные аргументы относительно Минских соглашений», - заявил Волкер.

Он акцентировал, что Россия использует неконтролируемый участок границы для поддержки конфликта на Донбассе. Дипломат отметил, что если бы она хотела мира для Украины, то продемонстрировала бы добрую волю к этому путем сотрудничества с международным сообществом по контролю за границей.

«Это разрешается в рамках Минских соглашений. Ст. 9 касается восстановления контроля за границей украинского правительства на следующий день после местных выборов, а не международного мониторинга или попыток предотвратить незаконные поставки войск и техники (которая должна быть отведена в рамках «Минска»), - добавил спецпредставитель США.