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Контрабандисты леса предлагают некоторым СМИ за деньги размещать фейковые материалы в отношении премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук.

«Говорят, что дураки не способны учиться. Поэтому вечно остаются в дураках. И все, кто занимается в нашей стране схемами, не от большого ума пытаются каждый раз использовать свои нелепые методы. Вот и сегодня опять получил инфу от коллег, что к их изданиям обращались «схемщики», которые крышуют контрабанду леса, чтобы завтра за деньги разместить очередную порцию заказных материалов против премьера», - написал он в Facebook.

«Опять одними и теми же словами, все те же агентства, все, как и в прошлый раз», - добавил Рябчук.

Напомним, 18 июля на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госаудитслужбе, ГФС, Госгеокадастру и Национальной полиции проверить лесные хозяйства на предмет незаконной вырубки леса.

По его словам, контрабанда леса достигла объемов 6-8 млрд грн в год.
ForUm

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