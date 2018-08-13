также в разделеСтолица
Опубликованы фото нападения на ломбард в Киеве 48
В Киеве совершено нападение на ломбард: убит охранник 47
Возле столичного автовокзала произошла драка со стрельбой 27
В Киеве водитель Uber избил пассажирку 57
Взрывчатку на Майдане не нашли 16
В Киеве на Майдане ищут взрывчатку 33
«Шулявская» возобновила работу, взрывчатку не нашли 16
В Киеве на «Лысой горе» нашли 54 противотанковые мины 26
В Киеве на станции метро «Шулявская» ищут взрывчатку 16
Место раскопок на Почтовой площади начало затапливать. 29
Минюст: Торнадовц вымогали деньги и готовили бунт в СИЗО 68
Под Лукьяновским СИЗО пытались сорвать этапирование бойцов «Торнадо» 338
Пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки 23
Стало известно, откуда в Киев завозили курицу для шаурмы 131
В Киеве задержали 24 нелегалов из Бангладеш 37
В метро Киева начнут показывать время до прибытия поезда 19
В столичном метро женщина пыталась откусить котенку лапу 272
На столичном Подоле авто патрульных протаранило легковушку 33

В Киеве в ночь на воскресенье, 12 августа, группа неизвестных напала на двух молодых людей, обвиняя их в гомосексуализме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из пострадавших Никита Понарин.

По его словам, инцидент произошел на Андреевском спуске недалеко от посольства Бразилии (ул.Боричев ток, 22).

«Их было 5 или 6 человек, ... на одном была балаклава и пистолет в руках. Убежать мы не могли – пистолет был направлен на меня, а дорогу они перегородили ... Им не нравился мой септум в носу, мои джинсы, вино вместо пива, потому что «только пиво - мужской напиток», и еще много чего. Еще им показалось, что мы целовались», - заявил Понарин.

В результате драки пострадавшие получили «несколько швов на голове, сотрясение, синяки и ссадины, ушиб грудной клетки и носа».

Как сообщает Украинская правда, в полиции подтвердили получение заявление от двух граждан о нападении.

«По данному факту полиция открыла производство по ст.125 УК («Умышленное легкое телесное повреждение»). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия», - сообщили в пресс-службе полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги