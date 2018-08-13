В Киеве в ночь на воскресенье, 12 августа, группа неизвестных напала на двух молодых людей, обвиняя их в гомосексуализме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из пострадавших Никита Понарин.

По его словам, инцидент произошел на Андреевском спуске недалеко от посольства Бразилии (ул.Боричев ток, 22).

«Их было 5 или 6 человек, ... на одном была балаклава и пистолет в руках. Убежать мы не могли – пистолет был направлен на меня, а дорогу они перегородили ... Им не нравился мой септум в носу, мои джинсы, вино вместо пива, потому что «только пиво - мужской напиток», и еще много чего. Еще им показалось, что мы целовались», - заявил Понарин.

В результате драки пострадавшие получили «несколько швов на голове, сотрясение, синяки и ссадины, ушиб грудной клетки и носа».

Как сообщает Украинская правда, в полиции подтвердили получение заявление от двух граждан о нападении.

«По данному факту полиция открыла производство по ст.125 УК («Умышленное легкое телесное повреждение»). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия», - сообщили в пресс-службе полиции.