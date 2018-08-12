По данным расследования группы «Информационное сопротивление», РПЦ в попытках повысить свое влияние на верующих в Украине и противостоять получения Украинской православной церковью Томоса об автокефалии, использует различные методы. В частности - инструмент гибридной агрессии РФ против Украины и других стран мира – Императорского Палестинского Православного Общества.

Место организации среди внешних и внутренних инструментов Кремля – разведывательно-дипломатический и религиозный компонент в формировании и реализации политического курса российского режима.

ИППО декларирует основной целью своей деятельности содействие РПЦ в ее «духовном и миротворческом служении» в РФ, на Ближнем Востоке (в частности Израиле и Палестине), в Средиземноморском регионе и других частях мира. Главный российский дипломат Сергей Лавров является почетным членом ИППО. Среди прочих небезызвестных людей – московский патриарх Кирилл Гундяев, депутат Госдумы Сергей Миронов, нынешний и бывший мэры Москвы Сергей Собянин и Юрий Лужков, а также высокопоставленные духовники, влиятельные бизнесмены, ТОПы российской науки и культуры.

Начиная с 2007 года, Императорское Палестинское Православное общество возглавляет кадровый чекист Сергей Степашин.

ИППО фактически привело в собственность или под опеку РПЦ значительное количество православных святынь в Иерусалиме, Назарете, Вифлееме, Иерихоне и Хевроне, которые формально подчинены Вселенскому Патриархату.

Одна из основных задач общества - легитимизация российского военного присутствия в разных регионах. Организация способствовала российской оккупации Крыма и части Донбасса. Ее члены, в частности, представители РПЦ и его экзархата в Украине, оказывали финансовую помощь гибридным вооруженным формированиям агрессора – казакам «Всевеликого войска Донского», неофашистам из «Русской православной армии». А также занимались вербовкой и отправкой наемников на Донбасс.

На данный момент основные усилия ИППО на украинском направлении сосредоточены на вопросах содействия легализации квазиреспублик «л/днр» и недопущения предоставления автокефалии УППЦ. В чем, собственно и преуспели. На так называемом Крестном ходе украинского экзархата РПЦ, организованном православным олигархом Новинским за счет российских налогоплательщиков, основную часть массовки организовывали именно представители ИППО. В этом можно убедиться по открыто продемонстрированной символике организации на одеждах участников шествия. Но по странному стечению обстоятельств такое «массовое» событие, как это было представлено российскими СМИ и «джинсой» в украинских масс-медиа, не нашло отображения в новостной ленте сайта ИППО. А вышедшие в публичную плоскость фотографии с эмблемой организации сейчас нещадно зачищаются в интернете.

Примечательно, что в православной иерархии воспринимают гибридную организацию как угрозу и стремятся не дать ей распространить свое влияние. Так, в 2017 году Императорское палестинское православное общество пыталось легитимизоваться в Турции, открыв турецкое отделение ИППО. Естественно, под прикрытием благих намерений – содействия православному паломничеству на святую землю, развития гуманитарного сотрудничества с народами Ближнего Востока и прочей гэбистской мишуры типа помощи беженцам, ринувшимся миллионными потоками из Сирии после кровавых бомбардировок российскими ВКС. Идеи сподвижников «русского мира» не нашли поддержки у Варфоломея. Более того, были восприняты как непосредственная угроза Константинопольской православной церкви и непосредственный вызов.

Пресекают деятельность ИППО и в Греции - примером тому высылка из Греции двух российских дипломатов, связанных с ИППО и обвиненных во вмешательстве во внутренние дела Греции. А также действиях, направленных против национальной безопасности страны, в частности, в сборе информации и попытке подкупа греческих чиновников.