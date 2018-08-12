Известный украинский кинокритик Дарья Бадьер проанализировала скандал, возникший вокруг фильма «Стус». Она подчеркивает, что Виктор Медведчук не мог повлиять на создателей фильма, поскольку продюссер фильма заявил, что такого вмешательства (Медведчука. – Ред.) не было, а если бы и было, он бы немедленно созвал пресс-конференцию.

В то же время Дарья Бадьер подчеркивает: «Требование премьер-министра Гройсмана «сделать все возможное», чтобы историю о Стусе рассказали «честно и правдиво» – тоже провоцирование к акту цензуры. Есть процедура, согласно которой фильм «Стус» снимается: продюсеры и режиссер представили проект на открытом конкурсе, получили необходимое количество баллов для получения финансирования, уменьшили свой бюджет согласно просьбе экспертной комиссии, снимают фильм. Если, согласно нормативным документам, изменения, внесенные в фильм, критичные и требуют дополнительной оценки экспертной комиссией, тогда комиссия должна быть собрана согласно нормам, а не потому, что этого захотел премьер-министр Украины.

Также кинокритик отмечает предвзятость создателей фильма, вылившуюся в готовность выполнять политический заказ властей против оппозиционного политика Виктора Медведчука: «Это похоже на конъюнктурный проект, который был создан затем, чтобы оседлать волну политического запроса общества и власти, требующей патриотического кино на заданные темы».

Также Дарья Бадер обратила внимание на непрозрачность финансирования создания фильма о Стусе и тот факт, что фильм набрал граничное и «слишком круглое» количество баллов в результате оценивания комиссии, что может свидетельствовать об искусственно обеспеченном результате. Однако главным вопросом, по мнению Бадьер остается: как повлияет успешный опыт возвращения сцены с Медведчуком «по звонку из администрации» на практику влияния на другие культурные проекты.