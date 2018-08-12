Вчера, 11 августа, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержан гражданин России, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон, сообщает пресс-центр ООС.

По его словам он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что «турист» прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных сил Украины, которые он снимал и тщательно хранил у себя на мобильном телефоне.

В штабе отметили, что сейчас мужчину за культурные «вкусы» изучают эксперты соответствующих органов, специализирующихся на изучении именно таких неординарных личностей.

«Просим неравнодушных граждан и в дальнейшем оказывать усиленную помощь Вооруженным силам Украины. Ваша информация ценна для Объединенных сил», – сказано в сообщении.