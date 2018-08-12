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Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток водителю грузового автомобиля «КамАЗ», которого подозревают в совершении смертельного ДТП на трассе Харьков-Симферополь, сообщает отел коммуникации полиции Запорожской области.

Следователями Главного управления Национальной полиции в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры доказана причастность 31-летнего жителя Донецкой области к совершению ДТП.

31-летний житель Краматорска не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с микроавтобусом.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Орджоникидзевским районным судом. Запорожье водителю грузовика избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

Запорожская полиция ищет свидетелей, которые имеют видеозаписи ДТП на трассе Харьков-Симферополь.

Как ранее сообщал ForUm, 10 августа, в Запорожской области под Каменским столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 6 человек, из которых 5 - несовершеннолетние. Травмированы в результате ДТП 12 человек. 11 Августа в больнице во время операции умер еще один ребенок 2011-го года

Полиция задержала водителя грузовика.
ForUm

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