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Оксана Марченко согласилась участвовать в шоу «Танцы со звездами» на «1+1» 47
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После попытки журналистов «ТСН» лишить возможности известную телеведущую принимать участие в телешоу «Танцы со звёздами» поклонники Оксаны Марченко ответили танцевальным флешмобом.

А поскольку в шоу-бизнесе Оксана давно, то и поддерживают ее не только украинцы, но и поклонники из других стран.

Танец с призывом – Оксана, танцуй! — в исполнении фанатов телезвезды теперь можно увидеть в YouTube, Instagam, Facebook.

По словам хореографа Александры Саджак, ей очень нравились передачи  «Х-фактор» и «Україна має талант» с ведущей Оксаной Марченко и теперь поклонница ведущей мечтает увидеть Оксану в передаче «Танцы со звёздами».

Видео со словами поддержки и призывом Танцуй, Оксана! Выложил на странице ОксанаТанцуй народный артист РФ Филипп Киркоров.

 

ОКСАНА @oksana.marchenko.official , ТАНЦУЙ!!!!💃 НА РАДОСТЬ ДРУЗЬЯМ!!!✌️ НА ЗАВИСТЬ ВРАГАМ!!!🤬 Кайфуй! Эпатируй ! Жги!!Получай удовольствие! Радуй своих многомиллионных поклонников! ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ПОБЕДЫ! ТЫ— не только КРАСИВАЯ, УМНАЯ, РОСКОШНАЯ , но и невероятно ЖЕНСТВЕННАЯ И ПРОСТО СОЗДАНА ДЛЯ ТАНЦА! Во сне и наяву! Ну а я, твой Друг, всегда рядом😘 #ОксанаТанцуй #ОксанаМарченко #танціззірками

Допис, поширений Филипп Киркоров (@fkirkorov)

«@oksana.marchenko.official, танцуй!!!! на радость друзьям!!! на зависть врагам!!! Кайфуй! Эпатируй! Жги!! Получай удовольствие! Радуй своих многомиллионных поклонников! только вперёд и только победы! ты — не только красивая, умная, роскошная, но и невероятно женственная и просто создана для танца! Во сне и наяву! Ну а я, твой Друг, всегда рядом», — прокомментировал свое видео певец.

Алена, поклонница, Оксаны Марченко, считает, что место Оксаны — на сцене.

«Она артистка, её место — сцена, сцена для этого человека – это, как воздух, как вода, – она живёт этой сценой. Поэтому нельзя у человека забирать воздух! Я пришла поддержать её», — сказала девушка.

«Оксана, мы за тебя! Ты должна принять участие в проекте и дойти до финала», — с таким призывом обратились к ведущей киевляне в парке им. Пушкина. Пользователи продолжают

Как известно, Оксана Марченко приняла вызов от Леси Никитюк и дала согласие на участие в телевизионном шоу «Танцы со звёздами».

Сайт «Обозреватель» провел опрос, согласно которому 56% опрошенных проголосовали за участие Оксаны в шоу «Танцы со звездами», назвав телеведущую потрясающей женщиной и отметив, что шоу с ее участием будет очень красивым зрелищем. 

«Та я не знаю кому той челлендж і передати, кого там тільки нема. Зіброва хочете? Рибка-рибка, передай мій челлендж Павлу Зіброву», — сказала Оксана Марченко на видео, в котором сообщила, что делает это ради всех женщин, которым страшно начинать что-то новое.  
ForUm

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