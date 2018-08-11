также в разделеОбщество
Гройсман поручил не допустить искажения истории в фильме о Стусе
Филипп Киркоров: Оксана, танцуй! Радуй своих многомиллионных поклонников! 38
Под Волновахой задержали троих пособников боевиков 19
В «Укрзализныце» рассказали, сколько заработали на поездах в РФ 28
Адвокат: Сенцову угрожает постепенный отказ внутренних органов 42
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал движение военной техники из РФ на Донбасс 43
Луценко: Прокуроры не пришли в суд по делу Кернеса из-за болезни 30
10 августа. Картина дня 37
В Херсоне обнаружено российское судно из санкционного списка СНБО 246
Сытник: О «жучке» в кабинете Холодницкого знали только 3 детектива НАБУ 53
Минюст: Сотрудники Лукьяновского СИЗО помогали торнадовцам 36
Луценко: Закрывший дело Кернеса судья ответит за неправомерное решение 23
Смертельное ДТП на Запорожье: полиция задержала водителя грузовика 80
Врачи провели у Сенцова длительный консилиум 36
СБУ не расследует возможные преступления Костенко 23
Мать Балуха о его состоянии: Ничего хорошего, один скелет 19
Суд арестовал Тамразова 37
Оксана Марченко согласилась участвовать в шоу «Танцы со звездами» на «1+1» 47

В Федеральной службе исполнения наказаний России заявляют, что вес незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова находится в норме, а его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с появлением в ряде СМИ сообщений о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, якобы похудел на 30 килограммов, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении. 

ФСИН отметили, что 8 августа осужденному проведен совместный консилиум врачей специалистов и клинико-лабораторное обследование. «От Сенцова О.Г. получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени. Таким образом, на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается», – сообщили в ведомстве.

«От предложенной госпитализации в Больницу осужденный отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации не установлено. В настоящее время состояние Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, 14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. 

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги